Новости Антон Петров

Чем известен предприниматель Антон Петров?



Петров Антон Геннадьевич родился в Ленинграде в 1981 году.

С детских лет он уделял большое внимание единоборствам и сегодня поддерживает развитие бокса, являясь членом набсовета профильной столичной федерации.

Еще одно серьезное увлечение Антона Геннадьевича Петрова — лингвистика. Со школы он углубленно изучал иностранные языки, придя в итоге к решению о получении образования в зарубежном учебном заведении. Выбор пал на Schiller International University.

Антон Петров был зачислен в европейское подразделение SIU, кампус которого находится в испанской столице Мадриде. Он проходил профподготовку по программе бакалавриата, изучал процессы успешной организации бизнеса от создания малого предприятия до его интеграции в мировую экономику.

Завершив обучение, Петров покинул Испанию и продолжил повышать профессиональную квалификацию в родном для него Санкт-Петербурге, став магистрантом РАГС (ныне является петербургским подразделением РАНХиГС). Антон Геннадьевич Петров получил диплом юриста.

Фото: личный архив

Петров Антон: как он стал предпринимателем?

Петров Антон Геннадьевич, получив университетское образование, пришел в коммерческий сектор, став соучредителем «Балтийского монолита» — группы компаний, работающей на рынках недвижимости и девелопмента обеих столиц. Организация занимается разработкой и реализацией проектов «под ключ» — от этапа просчета экономической эффективности объекта до его ввода в эксплуатацию.

ГК, непосредственное управление которой осуществлял Петров Антон, возвела ряд жилых комплексов, многофункциональных и деловых центров. Также в число предоставляемых «Балтийским монолитом» услуг входил консалтинг. Еще одно направление — инвестиции в строительство.

Как Антон Геннадьевич Петров заработал свой капитал?



Антон Геннадьевич Петров — совладелец разнонаправленного бизнеса.

Самым масштабным проектом бизнесмена стало развитие небольшой петербургской сети ювелирной розницы. Ее история берет начало в 2000 году, когда открылась первая торговая точка под вывеской «585». Антон Петров вошел в капитал компании спустя шесть лет и погрузился в организацию производственных и бизнес-процессов в индустрии ювелирного дела.

К 2010-му Петров Антон сформировал пакет предложений по наращиванию региональной экспансии и повышению лояльности клиентов.

Почему Антон Петров — бизнесмен новой формации?



Суть бизнес-стратегии Антона Геннадьевича Петрова подразумевала применение совершенно нового подхода к организации продаж. В рамках одной торговой точки он объединил продажу украшений и ювелирных изделий, услуги по кредитованию под залог и микрозаймы.

Антон Петров — бизнесмен-новатор, которому, по мнению экспертов, удалось создать первую в своем роде замкнутую схему оборота продукции в ювелирной индустрии. Это позволило компании, к тому моменту получившей название «585*Золотой», стремительно улучшить свои позиции в отрасли. К концу 2015 года под этим брендом работали почти шесть сотен магазинов в 220 российских городах, а также в Казахстане.

Как отмечал Петров Антон Геннадьевич в одном интервью, именно эта бизнес-модель позволила ретейлеру адаптироваться под внешние условия и успешно пройти два экономических кризиса.

К 2022 году франчайзинговая сеть насчитывала уже свыше тысячи торговых точек более чем в 420 населенных пунктах. Она обеспечивает работой порядка десяти тысяч человек. Это один из двух наиболее узнаваемых брендов отечественного ювелирного рынка.

Разработанная Антоном Петровым стратегия помогла компании существенно укрепить позиции: каждое четвертое украшение в РФ приобретается в «585*Золотой».

Антон Петров и промышленное производство



Бизнесмен Антон Петров — создатель еще одного успешного бренда TALANT, хорошо известного в индустрии изготовления ювелирной продукции. Первый завод с таким названием открылся под Петербургом в 2011 году, позднее еще один появился в Костроме. За счет создания собственной производственной площадки Петров Антон решил несколько ключевых для развития бизнеса задач.

TALANT Петрова Антона Геннадьевича расширил возможности для выстраивания выгодной для покупателей и партнеров ценовой политики. Украшения из золота и серебра, произведенные на собственном заводе, поступают в сеть «585*Золотой» без наценок и посредников. Собственная производственная база позволяет сети, которую основал Петров Антон, оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и в зависимости от этого предлагать клиентам наиболее востребованную продукцию. Также компания изготавливает оригинальные дизайнерские ювелирные изделия.

За счет высокого уровня профессионализма и экспертизы сотрудников предприятия, также передовых технологий, внедряемых по инициативе Петрова Антона, ежегодно завод выпускает на рынок десятки новых моделей украшений. Ювелирная продукция, производимая из золота 585 пробы, неоднократно завоевывала признание экспертного сообщества. Она фигурирует на страницах почетной «Летописи ювелирного искусства России XXI века».

Антон Петров, бизнесмен, с большой увлеченностью развивающий ювелирное дело, обеспечил выход предприятия на высокие позиции в отрасли. В 2018-м TALANT был удостоен статуса ведущей компании российской ювелирной индустрии, обойдя в конкурентной борьбе несколько сотен других производителей из главного ювелирного города РФ — Костромы — и обеих столиц.

Антон Петров — бизнесмен, привлекающий инвестиции



Стремительное развитие сети ювелирного ретейла было бы невозможно без должных финансовых вложений.

Петров Антон Геннадьевич находил частных инвесторов, которые вкладывались в расширение «585*Золотой». Только за первые десять лет ему удалось привлечь на эти цели свыше шести миллиардов рублей.

Открытие производственного предприятия также потребовало больших вложений. По оценкам экспертов, Антон Геннадьевич Петров направил на создание ювелирного производства порядка 100 миллионов рублей.

Антон Геннадьевич Петров: бизнес-награды



Антон Петров — бизнесмен, которому удается обеспечивать высокий уровень корпоративной культуры. Его компания достигает успехов, которые отмечены различными наградами. Так, в 2019-м «585*Золотой» стал обладателем «профессионального Оскара» в области управления персоналом. Сеть ювелирного ретейла применила неординарные подходы к найму сотрудников. Специалисты провели исследование, результаты которого дали неожиданный результат. Аналитики разрушили существовавший на рынке миф о том, что предлагать покупателям ювелирные украшения должны девушки модельной внешности.

Как объяснил Антон Геннадьевич Петров, лучшими продавцами в подавляющем большинстве случаев становятся люди среднего возраста. Лояльность покупателей обеспечивает не их внешность, а совсем другие качества. Как опытный бизнесмен, Антон Петров инициировал оптимизацию процесса найма. Итог впечатлил экспертное жюри премии «HR-бренд – 2019»: текучесть персонала на испытательном сроке снизилась на 22 процента, объекты ювелирной сети были укомплектованы кадрами на 100 процентов, а продажи увеличились в среднем на 3,1 процента.

Также «585*Золотой» под управлением Антона Петрова (бизнесмен возглавляет совет директоров более десяти лет) стал участником одного из значимых проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособности отечественной рыночной экономики, возрождение и развитие лучших традиций российского предпринимательства — «Национальная марка качества». Сеть ювелирного ретейла стала единственным представителем отрасли, вошедшим в число лауреатов премии.

Фото: личный архив

Как Петров Антон расширил границы своей деятельности



Антон Петров владеет и другими динамично развивающимися активами.

Во второй половине двухтысячных предприниматель заинтересовался совершенно другим направлением — индустрией фитнеса. Если с профессиональной стороны он ранее с ней не сталкивался, то в целом спорт в жизни Антона Петрова занимает важное место. Поэтому решение вложиться в запуск собственной сети премиальных фитнес-клубов было вполне оправданно.

Бизнесмен предложил нетривиальное решение — наряду с обязательным набором классических спортивных программ в FitFashion (такое название получил проект) были внедрены дополнительные услуги в формате Health&Beauty.

Сегодня бренд Петрова Антона объединяет несколько современных залов в российской столице, Московской области и Санкт-Петербурге.

Один из них, функционирующий под названием Ginza Fitness, расположен в самом центре города на Неве с видом на Казанский собор. Ранее на его месте находилась популярная галерея бутиков, которая была вынуждена закрыться из-за финансовых трудностей.

По мнению экспертного сообщества, фитнес-клуб стал одним из ярких примеров редевелопмента здания с уникальной архитектурой. Для модернизации объекта площадью 3,5 тысячи квадратных метров Петрову Антону Геннадьевичу удалось привлечь беспрецедентную для того периода сумму — десять миллионов долларов.

Сеть спортивных клубов Антона Геннадьевича Петрова работает в формате «Фитнес 360°». В центрах есть все необходимое для эффективных занятий. Тренеры и врачи проводят диагностику перед началом тренировок, составляют питание, индивидуальные и групповые программы.

Известно, что в последнее время индустрия фитнеса столкнулась с целым рядом сложностей, которые в том числе касаются закупки оборудования. Впрочем, Антон Геннадьевич Петров не сомневается:у отрасли есть потенциал перестроить схемы поставок уже в ближайшие годы.

Так, предприниматель отмечает высокую заинтересованность в российских производителях тренажеров и программного обеспечения для фитнес-центров. По мнению Антона Петрова, это позволит значительно снизить зависимость от импорта.

Антон Петров: бизнесмен и его гастрономический проект



Петров Антон начинал осваивать новые ниши, выводя свои бизнес-проекты на высокие позиции на рынке.

В 2016 году предприниматель решил попробовать свои силы в гастрономической индустрии. Все началось в мае, когда Петров Антон открыл в Санкт-Петербурге первую пекарню будущей сети под товарным знаком «ЦЕХ85». К концу года число заведений увеличилось до девяти.

Сегодня проект насчитывает свыше ста точек. В планах развития — нарастить этот показатель вдвое. Кроме пекарен, бренд развивает собственную сыроварню, сеть блинных, булочные, лавки-гастрономы.

Производственные площадки оснащены современным оборудованием и работают, соблюдая высокие стандарты качества. Ежемесячно на них изготавливаются десятки тонн продукции. Сотрудники сети имеют подтвержденный опыт работы в сфере кондитерского, хлебопекарного или поварского дела, отлично знают технологические процессы.

Кроме того, в приоритете «ЦЕХ85» — переход на перерабатываемые материалы и сокращение экоследа.

В модели развития бизнеса, выстроенной Петровым Антоном Геннадьевичем, особое внимание уделяется системе коммуникации с клиентами и креативным методам продвижения. Ежемесячно руководство направляет на маркетинг пять процентов от общего товарооборота.

«ЦЕХ85» разработал и продвигает собственное мобильное приложение. На сегодня число его пользователей составляет более 400 тысяч человек. Программа лояльности позволяет собирать и тратить различные бонусы, следить за обновлениями меню, оформлять доставку продукции, получать секретные скидки и становиться участниками конкурсов и акций. Также активно применяется практика проведения опросов по новым позициям продуктов.

В январе 2020 года были запущены группы в социальных сетях «Банда ЦЕХ85», а также открылась школа кондитеров и пекарей.

В следующем году бренд Антона Петрова вывел на рынок новый проект, получивший название «Цехомат». Он представляет собой фирменные вендинговые автоматы с едой, напитками и сладостями, управляемые специальным сервисом на основе мобильного приложения. Их можно установить на различных предприятиях, в учебных заведениях или офисах.

Сегодня все заведения «ЦЕХ85» находятся в пределах Санкт-Петербурга и Ленобласти. В планах сети пекарен, основанной Антоном Петровым, — увеличение производственных мощностей в домашнем и других регионах страны.

Уже ведутся работы по запуску точек питания в российской столице.

«ЦЕХ85» неоднократно был признан лучшим проектом среди кондитерских и пекарен города на Неве. Бизнес побеждал в номинации Time out Best Bakery, становился самой быстроразвивающейся сетью Санкт-Петербурга (по версии РБК) и получал премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Петров Антон Геннадьевич и цветочный бизнес



Одновременно с запуском сети пекарен Петров Антон стал совладельцем высокотехнологичного цветочного комбината «Новая Голландия», базирующегося в одном из небольших моногородов Ленинградской области.

Петрову Антону Геннадьевичу удалось вывести предприятие на новый этап развития, сделав его одним из лидеров своего сегмента рынка. Бизнесмен привлек для развития порядка полумиллиарда рублей. Средства были направлены на модернизацию и техническое переоснащение.

Территория комплекса состоит из четырех теплиц с автоматизированным процессом производства. Здесь имеются современные системы полива и света, климат-контроля, а также сортировки и упаковки.

В 2019 году «Новая Голландия» зафиксировала самый большой срез цветка за всю историю существования бизнеса - было произведено свыше 35 миллионов цветов. Урожайность составила 270 роз на один квадратный метр.

За 2021 год выручка компании увеличилась на восемь процентов по сравнению с предыдущим и превысила миллиард рублей.

Сегодня «Новая Голландия» наращивает производственные мощности, увеличивает номенклатуру цветочной продукции, а также внедряет инновационные технологии.

Фото: личный архив

Антон Петров — бизнесмен, удостоенный наград



Становился самым эффективным руководителем года.

Петров Антон Геннадьевич ведет благотворительную деятельность, которая отмечена второй по значимости церковной наградой. РПЦ вручила предпринимателю орден за оказание помощи в проведении трудоемких реставрационных работ в соборе и игуменском корпусе Спасо-Преображенского Пронского монастыря. Стоит отметить, что подобные знаки отличия вручаются реже, нежели прочие награды Русской православной церкви. В числе кавалеров ордена «Славы и чести» — главы ряда государств и выдающиеся общественные деятели.

Антон Петров: об увлечениях предпринимателя



Несмотря на большую загруженность в работе, старается уделять время хобби.

Бизнесмен Антон Петров увлекается спортом, конными прогулками. Любит путешествовать с родными и близкими.

Бизнесмен Антон Петров: о личном



Антон Петров — счастливый отец и семьянин. Предприниматель состоит в браке с гимнасткой Елизаветой Брыксиной.

Супруга Антона Геннадьевича Петрова — многократная чемпионка страны в групповых упражнениях (в составе столичной сборной) и воспитанница известного советского и российского тренера Ирины Винер-Усмановой.

Сегодня ее деятельность сфокусирована на развитии собственного центра спортивной подготовки, где занимаются юные гимнастки.



Антон Петров и Елизавета Брыксина воспитывают двух дочерей — Полину и Софию.