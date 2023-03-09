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15:33, 9 марта 2023Мир

В Венгрии назвали возможное последствие конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: конфликт на Украине может ускорить расширение ЕС

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Конфликт на Украине может ускорить расширение Европейского союза (ЕС) за счет присоединения к нему стран Западных Балкан, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«Европейский союз должен сейчас собраться с силами, потому что война ослабляет нас, мы можем сделать это путем расширения», — сказал он, также обвинив Брюссель в намеренном затягивании присоединения к Евросоюзу балканских стран.

В июне 2021 года бывший спикер Европарламента Давид Сассоли выступил за вхождение западно-балканских стран в состав Евросоюза. Среди официальных кандидатов на вступление в ЕС он назвал Албанию, Северную Македонию, Сербию, Черногорию и Турцию.

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Глеб Бажуткин
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