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15:14, 9 марта 2023Моя страна

Россияне спасли застрявших в дымоходе сычей

В поселке Южная Озереевка спасли застрявших в дымоходе сычей

Кадр: Наталья Колесникова / «ВКонтакте»

Жители дома в поселке Южная Озереевка под Новороссийском обнаружили в дымоходе двух сычей. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила волонтер Наталья Колесникова.

«Совы провели в заточении трое суток. Только разобрав дымоход, удалось их оттуда достать», — написала она. По слова волонтера, люди, обнаружившие сычей, не знали, что с ними делать и обратились в ветеринарную клинику, которая связала их с Колесниковой.

«Трубочистами оказались два взрослых упитанных домовых сыча — самец и самка, которые, видимо, не придумали ничего лучше, чем устроить гнездо в дымоходе. Но попав в смертельную ловушку, самостоятельно выбраться оттуда не сумели», — сообщила волонтер.

Она также рассказала, что сычи были перепачканы в саже, у одной из птиц грязь, попавшая в глаза, повредила роговицу. «Глазки самки подлечили. Надеюсь, что этот урок птицы усвоили, и в будущем будут более осторожно и избирательно выбирать себе места отдыха и гнездовье», — добавила Колесникова.

После реабилитации птиц выпустили на волю.

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Варвара Кошечкина
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