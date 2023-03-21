Парень обнаружил старые фото возлюбленной и случайно разрушил ее карьеру

Reddit: парень разрушил карьеру возлюбленной, рассказав о ее работе моделью нижнего белья

Пользователь Reddit под ником thomasxd24 рассказал, что узнал неожиданный факт о прошлом своей девушки Сары, работающей учительницей в школе, и поделился им с друзьями. По словам парня, в результате он случайно разрушил карьеру возлюбленной.

«Несколько недель назад я случайно наткнулся в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Сары на старые фотографии, которые я до этого никогда не видел. На снимках она была запечатлена в откровенной одежде, на некоторых кадрах она даже была обнаженной. Я был в шоке и спросил ее об этом», — вспомнил автор поста.

Неожиданно для себя thomasxd24 обнаружил, что его девушка перед тем, как устроиться в школу, работала моделью нижнего белья и обнаруженные им снимки были сделаны как раз в тот период. Сара бросила это занятие, потому что боялась, что оно может навредить ее карьере школьной учительницы. Через некоторое время парень рассказал о прошлом возлюбленной друзьям, и в итоге эта информация дошла до руководства школы. После этого девушку уволили за непрофессиональное поведение.

«Сара сильно расстроена. Она обвиняет меня в том, что я разрушил ее карьеру. Она говорит, что мне следовало держать рот на замке и что я предал ее доверие. Я чувствую себя ужасно из-за того, что произошло, но я не знал, что все дойдет до этого», — добавил рассказчик.

В комментариях большинство пользователей раскритиковали автора поста, сообщившего друзьям о прошлой работе девушки. «Она права. Вы разрушили ее карьеру», «Вы настоящий козел, потому что не смогли держать рот на замке», «Надеюсь, девушка бросит вас», — написали они.

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