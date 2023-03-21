Сторонника АУЕ с подельником обвинили в похищении человека в Крыму

СКР обвинил сторонника АУЕ из Крыма и его подельника в похищении человека и вымогательстве

В Республике Крым следователи предъявили обвинение стороннику запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ и его подельнику в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фигурантами возбужденного уголовного дела стали ранее судимые 29-летний и 21-летний жители Бахчисарайского района полуострова.

По данным следствия, в марте 2021 года старший из них вместе с сообщниками возле дома в селе Фронтовое похитил 23-летнего молодого человека с целью вымогательства денег. Его избили бейсбольными битами и деревянными палками после того, как выяснилось, что при нем не оказалось ценностей и наличных. Затем похитители засунули заложника в багажник автомобиля «Лада Приора» и возили по территории района. Через некоторое время молодому человеку удалось сбежать и он обратился в правоохранительные органы.

Кроме того, в 2022 году эта же преступная группа путем вымогательства получила от 16-летнего юноши 11 тысяч рублей. У подозреваемых в ходе обыска изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ.