Ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России возросла до 53,6 миллиона в марте 2023 года

Социальная сеть «ВКонтакте» установила новый рекорд по аудитории — в марте она возросла до 53,6 миллиона человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Росту, в частности, способствовали VK Клипы. В январе сервис значительно улучшил качество рекомендаций — они позволили на 30 процентов увеличить время, которое пользователь проводит за просмотром клипов (time spent), а число просмотров — на 17 процентов. В феврале просмотры в VK Клипах выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а time spent — в 3,2 раза.

Лента «ВКонтакте» также продолжила масштабный рост благодаря развитию рекомендаций. По итогам января и февраля 2023-го число просмотров выросло на 46 процентов год к году. Кроме того, за первые два месяца 2023 года количество комментариев на площадке увеличилось на 43 процента год к году, в то же время число подтвержденных запросов на добавление в друзья возросло на 40 процентов год к году.

«"ВКонтакте" год за годом укрепляет позиции лидера среди социальных сетей. Наша аудитория активно растет, несмотря на то что уже составляет большую часть всех пользователей рунета», — отметила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова. Она объяснила, что это достигается благодаря развитию ключевых сервисов — VK Клипов, рекомендательных алгоритмов, ленты, личных профилей и сообществ.

Кроме того, авторы «ВКонтакте» смогли нарастить свои заработки. За 2022 год сообщества, использующие официальные инструменты монетизации, заработали рекордные 4 миллиарда рублей. Также в 2022 году доходы создателей контента с помощью VK Donut выросли в 2,9 раза — до 440 миллионов рублей. Также увеличилось количество пабликов — в декабре 2022 года число активных авторских пабликов достигло 2 миллионов. Соцсетью ежемесячно пользуется уже 86 процентов всей аудитории Рунета.