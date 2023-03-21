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20:01, 21 марта 2023Мир

Россия выступила против независимости Тайваня в любой форме

Россия выступила против независимости Тайваня от КНР в любой форме

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Россия выступила против независимости Тайваня от КНР в любой форме и подтвердила приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в распространенном во вторник, 21 марта, совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР.

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказано в документе.

Отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в войне с компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Контакт между материковым Китаем и островом начал восстанавливаться только в конце 1980-х годов. Пекин считает Тайвань частью своей территории.

Тайбэй отказывается признавать себя частью Китайской Народной Республики. Президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что страна готова ответить на «китайскую угрозу» и будет защищать свой демократический образ жизни. Она добавила, что военные полеты Китая в зону противовоздушной обороны Тайваня серьезно повлияли на национальную безопасность и безопасность авиации, и описала ситуацию как более сложную и изменчивую, чем когда-либо за последние 72 года.

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Виктория Кондратьева
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