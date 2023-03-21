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16:53, 21 марта 2023Силовые структуры

Бывшего школьного учителя осудят за дискредитацию российской армии при детях

В Курске бывшего учителя обществознания будут судить за дискредитацию ВС РФ при школьниках

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Курске суд рассмотрит дело об административном нарушении 49-летнего местного жителя за дискредитацию российской армии. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По данным ведомства, бывший учитель одной из школ Курского района на уроке обществознания отрицательно высказывался о Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции. Один из десятиклассников записал слова преподавателя на диктофон и показал отцу. Тот обратился в полицию, и учителя задержали.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату из Библии. Жительницу Череповца оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она призывала к миру и цитировала шестую заповедь из Библии.

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Екатерина Власова
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