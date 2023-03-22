Последние новости
Все новости
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
В России оценили опасность снарядов с обедненным ураном
На Украине кузнец снял выкованный им крест с ворот захваченного ПЦУ храма
Популярная курортная страна Азии захотела продлить безвизовый режим для россиян
Бывший сотрудник МВД получил условный срок за нападение на покупателя
Крис Браун исполнил фанатке эротический танец и разрушил ее отношения
Водитель сбил, провез на капоте россиянина из-за замечания и попал на видео
Врач назвал неожиданное свойство семечек
Россия снова начала публиковать данные по международным резервам
Блогерша нашла в мусорном баке пакеты с новой одеждой и смутила зрителей