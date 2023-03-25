Медведев пообещал россиянам благополучный и счастливый 2023 год

Зампред Совбеза Медведев пообещал россиянам благополучный и счастливый 2023 год

Для россиян 2023 год станет благополучным и счастливым. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик выразил уверенность в том, что 2023 год будет драматическим, а также позволит ответить на многие сложные вопросы и даст образцы подлинного героизма россиян.

«И в конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине обнажила ряд проблем, существовавших в стране. Он отметил, что ряд российских институтов оказался не готов к началу спецоперации.