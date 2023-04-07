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13:15, 7 апреля 2023Путешествия

Экс-гендира военно-промышленной компании сняли с рейса за угрозы бортпроводникам

Baza: экс-главу ВПК Красовицкого сняли с рейса в Нижнем Новгороде за пьяный дебош
Александр Красовицкий

Александр Красовицкий. Фото: пресс-служба ВПК

Экс-гендиректора «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александра Красовицкого сняли с самолета вечером в четверг, 6 апреля, за пьяный дебош. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел на рейсе из Нижнего Новгорода в Москву. Члены экипажа сделали замечание бывшему главе предприятия до вылета воздушного судна. После этого мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать и оскорблять бортпроводников.

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Экипаж вызвал сотрудников полиции, в адрес которых также посыпались угрозы. В итоге Красовицкого вывели с рейса. Вместе с ним борт покинули еще два человека. Правоохранители составили на бывшего гендира ВПК протокол по статье 20.21 КоАП РФ — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее в марте летевший на Камчатку из Москвы россиянин напился и девять часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Пассажир начал выпивать еще в аэропорту Шереметьево, и продолжил на борту воздушного судна.

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Фариза Бацазова
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