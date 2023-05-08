Известную российскую блогершу заподозрили в неуплате налогов на миллионы рублей

Mash: ФНС заподозрила блогершу Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 миллионов рублей

Российскую блогершу Ольгу Нечаеву (также известна как Акуна Матата) заподозрили в неуплате налогов на 10 миллионов рублей, Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала в ее отношении проверку. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что проверку в отношении Нечаевой ведут с середины марта. Источник сообщил изданию, что изначально бизнес блогерши был оформлен на ее тетю, потом — на мать, а спустя какое-то время владельцем стала сама Нечаева. «Вместе с этим цикл онлайн-лекций по похудению Ольга [Нечаева] записала на мужа», — говорится в публикации.

Также указано, что недавно блогерша с размахом отпраздновала 26-летие. Ведущими на мероприятии якобы были певец Николай Басков и комик Гарик Харламов, а выступали певцы Григорий Лепс и Леонид Агутин.

Ранее сообщалось, что более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов. В список вошли в том числе инфлюенсеры Гусейн Гасанов и Оксана Самойлова, телеведущая Регина Тодоренко, хип-хоп-исполнители Инстасамка и Егор Крид. Такое решение было принято после того, как в уклонении от уплаты налогов обвинили популярных блогерш Елену Блиновскую, Валерию Чекалину (Лерчек) и Александру Митрошину.