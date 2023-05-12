Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 12 мая 2023Мир

ЕС назвал главные проблемы в отношениях с Китаем

ЕС назвал конфликт на Украине и вопрос Тайваня главными проблемами в отношениях с Китаем

Фото: U.S. Navy / Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал конфликт на Украине и ситуацию вокруг Тайваня главными проблемами в отношениях сообщества с Китаем. Его слова приводит ТАСС.

«С Китаем у нас есть проблема ценностей, у нас разные системы, мы — многопартийная демократия, они — однопартийное государство», — заявил глава евродипломатии. Он также указал на экономические проблемы, так как ЕС является свободным рынком, а китайская экономика регулируется государством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Лукашенко пригласили на саммит ООН
Большинство жителей Молдавии высказались против вступления в НАТО
Телескоп Уэбба впервые зафиксировал свет от субнептуна
В Киеве допустили серию наступлений ВСУ в 2023 году
Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования
Вертолет Ми-8 аварийно сел в российском регионе из-за попадания птицы в винт
Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»
В Европе предложили прекратить часть поставок нефти из России по «Дружбе»
Соперник Эрдогана пообещал не разрывать отношения с Россией в случае победы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.