ЕС назвал главные проблемы в отношениях с Китаем

ЕС назвал конфликт на Украине и вопрос Тайваня главными проблемами в отношениях с Китаем

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал конфликт на Украине и ситуацию вокруг Тайваня главными проблемами в отношениях сообщества с Китаем. Его слова приводит ТАСС.

«С Китаем у нас есть проблема ценностей, у нас разные системы, мы — многопартийная демократия, они — однопартийное государство», — заявил глава евродипломатии. Он также указал на экономические проблемы, так как ЕС является свободным рынком, а китайская экономика регулируется государством.