В ЛНР из-за обстрелов решили отключить мобильный интернет

Глава ЛНР Пасечник принял решение отключить мобильный интернет в регионе из-за обстрелов

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение отключить мобильный интернет в регионе из-за продолжающихся обстрелов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наша задача — обеспечить безопасность людей. В связи с усилившимися обстрелами Луганской народной республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики», — написал Пасечник.

Он также обратился к жителям региона с просьбой отнестись к принятому решению с пониманием. По словам руководителя ЛНР, самое важное сейчас — «сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей».

Ранее Украина вновь обстреляла Луганск — удару подвергся микрорайон Юбилейный. В результате этого, по данным Пасечника, пострадали двое мирных граждан, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.