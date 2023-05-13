В ЛНР из-за обстрелов решили отключить мобильный интернет
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение отключить мобильный интернет в регионе из-за продолжающихся обстрелов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Наша задача — обеспечить безопасность людей. В связи с усилившимися обстрелами Луганской народной республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики», — написал Пасечник.
Он также обратился к жителям региона с просьбой отнестись к принятому решению с пониманием. По словам руководителя ЛНР, самое важное сейчас — «сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей».
Ранее Украина вновь обстреляла Луганск — удару подвергся микрорайон Юбилейный. В результате этого, по данным Пасечника, пострадали двое мирных граждан, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.