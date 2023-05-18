Определена толщина коры Марса

Geophysical Research Letters: средняя толщина коры Марса составляет 42-56 километров

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха определили толщину и плотность коры Марса. В среднем марсианская кора намного толще земной или лунной, а главным источником тепла планеты является радиоактивный распад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи проанализировали данные о сейсмической активности Красной планеты, полученные с помощью миссии InSight. В мае 2022 года на Марсе произошло крупное марсотрясение, которое породило поверхностные волны, три раза обогнувшие планету. Ученым удалось определить, насколько быстро эти волны распространялись на разных частотах, что дает представление о внутренней структуре Марса на разной глубине.

Оказалось, что толщина марсианской коры составляет в среднем от 42 до 56 километров. Она наиболее тонкая (10 километров) в ударном бассейне Исиды и самая толстая в провинции Фарсида (90 километров). Для сравнения, земная кора имеет среднюю толщину от 21 до 27 километров, а лунная кора — 34-43 километра.

Основным источником тепла, производимого сегодня в недрах Марса, является распад радиоактивных элементов, таких как торий, уран и калий. Исследование показало, что от 50 до 70 процентов этих выделяющих тепло элементов находятся в марсианской коре.

