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12:45, 19 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные модели юбок на лето 2023

Стилистка Алина Кожевникова назвала россиянкам юбки-карго самыми модными на лето 2023

Фото: Tam Nguyen / Unsplash

Стилистка Алина Кожевникова назвала россиянкам самые модные модели юбок на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка обратила внимание на варианты из денима и юбки-карго, оформленные большими карманами. По словам эксперта, вторые имеют свободный или полуоблегающий силуэт, что обеспечивает комфорт во время ходьбы.

Вдобавок Кожевникова выделила юбки-плиссе, которые стали популярными за счет своей универсальности. Данный предмет гардероба подходит для разных типов фигур и при этом визуально удлиняет ноги.

Помимо прочего, собеседница издания посоветовала присмотреться к юбкам-баллонам, которые имеют облегающую верхнюю часть, а к низу расширяются благодаря подкладке или дополнительным слоям ткани. Однако Кожевникова предупредила, что подобная модель может прибавить ее обладательнице лишние объемы в области бедер и ягодиц.

В апреле российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.

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Мария Винар
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