Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 21 мая 2023Россия

Российские военные отследили с беспилотника и уничтожили врага под Авдеевкой

Российские военные отследили врага под Авдеевкой и уничтожили их огнем артиллерии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отследили в укрепрайоне под Авдеевкой украинское подразделение при помощи беспилотника и уничтожили врага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Оператор беспилотника зафиксировал передвижение личного состава и техники украинской стороны, пытавшейся занять утраченные ранее позиции под огневым прикрытием бронетранспортера БМП-1. Разведчики, осуществлявшие скрытое наблюдение, скорректировали прицельный огонь артиллерии Первой Славянской бригады 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии ЮВО.

«В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили их отойти со своих позиций. Но позже, видимо по совершенно бездумному приказу киевского командования, их снова заставили занять утраченный укрепрайон», — рассказал артиллерийский офицер с позывным Валек.

Он добавил, что мощные артиллерийские удары сорвали «безнадежную, по сути, попытку контратаковать».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях около 430 бойцов. На купянском направлении потери противника составили до 85 человек, на артемовском направлении потери противника составили до 100 украинских бойцов и наемников, на донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 бойцов ВСУ, на южнодонецком и запорожском — до 50, а на херсонском — до 15.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ
Быков оценил скандал с майкой с надписью «Россия» на чемпионате мира по хоккею
Житель Подмосковья заступился за незнакомку на улице и прострелил обидчику ноги
Российские военные отследили с беспилотника и уничтожили врага под Авдеевкой
Шольц оценил одно из решений конфликта на Украине
Захарова оценила заявление Байдена о дефолте словами «королевство кривых зеркал»
Зеленский сравнил Артемовск с Хиросимой
Бегство украинских военных из Артемовска попало на видео
Тренер сгоревшего в сарае мальчика сообщил о его конфликте со сверстниками
Лера Кудрявцева вспомнила о лечении в клинике неврозов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.