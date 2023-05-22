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16:49, 22 мая 2023Моя страна

Россия впервые проведет международный чемпионат по спортивному программированию

В России впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию

Фото: John Schnobrich / Unsplash

В России с 24 по 28 мая впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию «Код Мира». Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

В турнире, который будет проходить в Грозном, примут участие более 300 спортсменов из 11 стран. Призовой фонд составит 3,5 миллиона рублей.

Отмечается, что первый день соревнований будет посвящен дисциплине «алгоритмическое программирование», два последующих — задачам по «продуктовому программированию». Также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту и дронрейсингу.

«Уверены, что это начало большой истории и скоро спортивное программирование станет национальным интеллектуальным и одним из — если не самым массовым — видом спорта в России. Уже сегодня Федерация спортивного программирования представлена в 87 регионах страны, и движение с каждым днем набирает темп», — рассказал президент Федерации спортивного программирования, замглавы Минцифры России Максим Паршин.

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Варвара Кошечкина
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