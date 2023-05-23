Стало известно о действиях ВСУ до проникновения ДРГ в Белгородскую область

Mash: ВСУ помогли ДРГ зайти в Белгородскую область и выпустили до 60 ракет из «Урагана»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) помогли диверсантам зайти на территорию Белгородской области. О действиях украинских военных стало известно Mash, сообщается в Telegram-канале издания.

По его информации, перед атакой ВСУ выпустили до 60 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и столько же минометных мин. Огонь прекратился тогда, когда российская авиация и артиллерия начали наносить ответные удары.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. На следующий день, 23 мая, зачистка приграничного региона продолжилась. По последним данным, пострадали семь человек. Предварительно, травмы также получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с ранением голени.

По информации Shot, 39 бойцов ДРГ убиты в ходе боев в Грайворонском городском округе, еще несколько взяты в плен. Известно, что перед заходом ДРГ ВСУ также пытались обесточить близлежащие села при помощи сброшенной с беспилотников взрывчатки. О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) — он подразумевает ряд временных мер, в числе которых проверка документов у граждан и приостановка работы опасных производств.

