Венгрия призвала Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Премьер Венгрии Орбан: Европе следует заключить с Россией соглашение о безопасности

Европе следует заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности. К этому призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на экономическом форуме в Катаре, сообщает РИА Новости.

Он также обозначил два разных подхода к будущему Евросоюза. По его словам, в Брюсселе строят планы по созданию «Соединенных Штатов Европы», в то время как ряд других стран ЕС, в том числе Венгрия, выступают за расширение национальных компетенций членов союза.

Орбан также отметил неспособность Украины победить Россию. По его мнению, принимая во внимание тот факт, что НАТО не готова ввести войска, становится очевидным, что «бедным украинцам на поле боя не победить».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций Европейского союза против России. Дипломат подчеркнул, что европейское объединение должно было извлечь уроки из последствий антироссийских ограничений.