Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 23 мая 2023Мир

Венгрия призвала Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Премьер Венгрии Орбан: Европе следует заключить с Россией соглашение о безопасности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Европе следует заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности. К этому призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на экономическом форуме в Катаре, сообщает РИА Новости.

Он также обозначил два разных подхода к будущему Евросоюза. По его словам, в Брюсселе строят планы по созданию «Соединенных Штатов Европы», в то время как ряд других стран ЕС, в том числе Венгрия, выступают за расширение национальных компетенций членов союза.

Орбан также отметил неспособность Украины победить Россию. По его мнению, принимая во внимание тот факт, что НАТО не готова ввести войска, становится очевидным, что «бедным украинцам на поле боя не победить».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций Европейского союза против России. Дипломат подчеркнул, что европейское объединение должно было извлечь уроки из последствий антироссийских ограничений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе проникшей под Белгород ДРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.