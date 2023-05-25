В Сбербанке рассказали о сотрудничестве хакеров в организации атак

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: хакеры обмениваются друг с другом вредоносным ПО

Киберпреступники сотрудничают, обмениваясь вредоносным программным обеспечением (ПО) и помогая друг другу в подготовке атак на людей и организации. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас не хватает сотрудничества в обмене информацией. «Киберпреступники сегодня не имеют границ, они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета из обмена информацией между собой. Они обмениваются этими программными "зловредами" достаточно активно», — рассказал Кузнецов в рамках XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он отметил, что хакеры помогают друг другу «и за деньги, и без денег». В то же время у тех, кого они атакуют, есть границы, разные правила, регулирование, что в целом не дает возможности эффективно реагировать на киберугрозы и атаки.

В ходе круглого стола участвовавшие в обсуждении страны признали важность расширения международного сотрудничества по управлению киберрисками и более активного обмена информацией, заключил Кузнецов.

XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Подмосковье. В рамках трехдневных мероприятий заявлено участие 112 делегаций из 101 государства.