Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Сын порноактрисы раскрыл отношение к ее работе

Reddit: сын порноактрисы рассказал, что поддержал ее решение сниматься в кино для взрослых

Фото: Unsplash

Пользователь сети с ником Sammy2003FL, представившийся сыном порноактрисы, заявил, что поддержал ее решение сниматься в кино для взрослых. Свое отношение к работе матери парень раскрыл на Reddit, поучаствовав в сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything — «Спроси меня что угодно»).

По словам пользователя, еще до съемок в порно его мать много лет работала в индустрии для взрослых. «Она выступала в стриптиз-клубах Южной Калифорнии, работала в барах, где сотрудницы ходят топлес, и мне всегда казалось это чем-то нормальным», — рассказал он.

Около пяти лет назад матери автора поста предложили сниматься в фильмах для взрослых. Женщина обсудила это с сыном, убедилась, что он не против этого, после чего дала согласие. Парень добавил, что с того момента старался быть максимально понимающим и поддерживать мать, насколько это возможно.

Также пользователь заявил, что посмотрел большую часть порнофильмов, в которых снялась его мать.

Ранее популярная австралийская порноактриса Анджела Уайт рассказала об отношении семьи к ее работе. Она сообщила, что родственники с пониманием относятся к ее карьере в индустрии контента для взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В Минобороны заявили, что ВСУ продолжили наступление на южнодонецком направлении. Чем ответили российские войска?
    Названа главная задача контрнаступления ВСУ
    Лолита захотела записать песню с Инстасамкой
    Возлюбленные медики спасли жизнь рухнувшему на пол без пульса пассажиру самолета
    Российские военные уничтожили 17 танков и отбили атаку ВСУ
    В США назвали Украину клоакой
    Количество россиян с доходом выше среднего выросло почти на десять миллионов
    Женщины перечислили главные интимные просьбы к мужчинам
    Стали известны подробности о смерти бывшего агента ФБР Ханссена
    В России предложили ужесточить правила выдачи маткапитала
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.