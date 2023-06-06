Звезда порно назвала преимущество отношений с ее коллегами

Порноактриса Уайт заявила, что работа в индустрии учит правильно объяснять желания

Популярная австралийская порноактриса Анджела Уайт назвала преимущество отношений с ее коллегами. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она заявила, что работники порноиндустрии умеют правильно объяснять свои желания.

Звезды порно отметила, что романтические отношения бывают сложными вне зависимости от того, кем работают мужчины и женщины. «Работники секс-индустрии сталкиваются с разными сложностями, но то, чему мы точно научились благодаря работе, — правильно изъяснять свои желания в отношениях и в сексе», — сказала Уайт.

По мнению порноактрисы, ее коллеги в целом лучше умеют общаться с людьми, чем представители других профессий.

Ранее Уайт заявила, что семья с пониманием относится к ее карьере в индустрии контента для взрослых. Вместе с тем она подчеркнула, что поначалу близкие не были «в большом восторге» от ее решения сниматься в порно. В частности, по словам порнозвезды, мать волновалась за нее.

До этого Уайт назвала причину, по которой она начала сниматься в порно. Она заявила, что решила начать карьеру в секс-индустрии, поскольку хотела выражать и изучать свою сексуальность.