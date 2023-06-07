Популярная порномодель рассказала об отношении матери к ее работе

Британская порномодель Элли Брук рассказала, что мать работает ее администратором

Популярная британская порномодель Элли Брук, выкладывающая откровенный контент на платформе OnlyFans, рассказала, как мать относится к ее работе. Подробности она раскрыла в эфире авторской программы журналиста Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored на телеканале TalkTV, запись их беседы доступна на YouTube.

Отвечая на вопрос журналиста, как родители относятся к ее выбору карьеры, звезда OnlyFans заявила, что мать работает ее администратором. «Она работает за кулисами, она не делает ничего криминального», — подчеркнула Брук и уточнила, что платит ей зарплату.

По словам порномодели, мать поддерживает ее решение работать в индустрии контента для взрослых. «Она не хвастается этим в пабе, говоря: "Моя дочь делает контент для OnlyFans". Но она на моей стороне и знает, что я старше 18 лет и что я могу, черт побери, делать все, что захочу», — добавила она.

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