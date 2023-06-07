Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:13, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная порномодель рассказала об отношении матери к ее работе

Британская порномодель Элли Брук рассказала, что мать работает ее администратором

Кадр: Piers Morgan Uncensored / YouTube

Популярная британская порномодель Элли Брук, выкладывающая откровенный контент на платформе OnlyFans, рассказала, как мать относится к ее работе. Подробности она раскрыла в эфире авторской программы журналиста Пирса Моргана Piers Morgan Uncensored на телеканале TalkTV, запись их беседы доступна на YouTube.

Отвечая на вопрос журналиста, как родители относятся к ее выбору карьеры, звезда OnlyFans заявила, что мать работает ее администратором. «Она работает за кулисами, она не делает ничего криминального», — подчеркнула Брук и уточнила, что платит ей зарплату.

По словам порномодели, мать поддерживает ее решение работать в индустрии контента для взрослых. «Она не хвастается этим в пабе, говоря: "Моя дочь делает контент для OnlyFans". Но она на моей стороне и знает, что я старше 18 лет и что я могу, черт побери, делать все, что захочу», — добавила она.

Ранее другая популярная порноактриса Анджела Уайт рассказала, чему ее научила работа. Как отметила Уайт, благодаря съемкам в порно она стала правильно изъяснять свои желания в отношениях и в сексе.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева
    Принц Гарри отказался от своих обвинений из скандальных мемуаров
    Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха
    Россия пригрозила предельно жестким ответом на любые атаки Украины на ЗАЭС
    Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов для экспатов
    Госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор
    Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС
    Блогерша показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде
    Мужчине дали два года условно за попытку заживо сжечь российского полицейского
    Россияне решили подать в суд на европейские депозитарии за блокировку активов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.