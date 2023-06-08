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13:42, 8 июня 2023Мир

Президент Венгрии высказалась о роли России в европейской политике

Президент Венгрии Новак: после СВО Россия продолжит быть значимым фактором политики в ЕС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: IMAGO / Martin Juen / Globallookpress.com

После окончания специальной военной операции (СВО) на Украине Россия продолжит быть значимым фактором внешней политики стран ЕС. О роли России в политике Европы высказалась президент Венгрии Каталин Новак в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Россия останется фактором европейской политики, но не исчезнет [как политический актор]. Будут ли у нас после окончания войны на Украине отношения, как во время холодной войны, или отношения на разумной основе? Ясно одно: Венгрия является членом ЕС и НАТО, и ничего этого не изменит. Это рамки, которые будут определять наши отношения с Россией», — высказалась политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией, однако Москва должна достичь своих целей. Он отметил, что «Европа хочет чужого, а Россия — своего». При этом министр указал, что с европейскими странами все равно предстоит жить бок о бок.

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    Виктория Кондратьева
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