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15:52, 13 июня 2023Россия

В России появилась первая в мире платформа по постковидной реабилитации

В России создали первую в мире платформу по постковидной реабилитации

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Команда медиков под руководством главного врача московской больницы «Коммунарка» Дениса Проценко подготовила онлайн-курс для пациентов, переболевших COVID-19 и другими тяжелыми вирусными инфекциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов платформы послевыписки.рф.

Первым этапом проекта стал курс видеолекций и практикумов для перенесших COVID-19 и схожие инфекционные заболевания.

«Экспертная платформа послевыписки.рф — результат работы большой команды профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук, специалистов, которых собрал для проекта главный врач многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Герой Труда России Денис Проценко», — говорится в сообщении. Уникальная экспертная платформа послевыписки.рф, созданная при поддержке Института развития интернета (ИРИ), позволяет сформировать для каждого пользователя индивидуальный курс восстановления.

В проекте собрана экспертиза пульмонолога, кардиолога, дерматолога, психиатра, невролога, гастроэнтеролога, сомнолога, реабилитолога, нейропсихолога и других специалистов. Пользователь сайта и приложения может пройти короткий опросный лист, после чего формируется модульный видеокурс с учетом беспокоящих его симптомов. Проект также включает в себя библиотеку знаний с умным поиском, ответы на часто задаваемые вопросы, практикумы, памятки «не забыть спросить у врача на очном приеме» и памятки об элементарной начальной самодиагностике.

По словам организаторов, проект будет полезен всем, кто заботится о своем здоровье.

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