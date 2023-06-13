Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник, 13 июня, в Россию с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет политика приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 20:45. Президент Алжира пробудет в России до 16 июня включительно.

На выходе из самолета главу государства встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. В нее также вошли спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, а также посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев.

Ранее сообщалось, что Теббун планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.