Американские федеральные ведомства подверглись атакам хакеров
CNN заявил, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам
Ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам. Об этом сообщает CNN.
Расследованием занялось Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA). Глава учреждения Эрик Голдстайн заявил, что сейчас важно оценить последствия взлома и исправить последствия. При этом он отказался раскрывать, какие именно ведомства были атакованы.
14 июня хактивисты Killnet, представители считавшейся разгромленной Revil, а также члены Anonymous Sudan сообщили о планах в ближайшие 48 часов атаковать банковскую систему Европы. По их заявлению, ожидается сильнейшая кибератака в истории. «"Нет денег — нет оружия — нет киевского режима" — это формула будет работать», — объяснил «Ленте.ру» один из взломщиков.