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21:18, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Американские федеральные ведомства подверглись атакам хакеров

CNN заявил, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам. Об этом сообщает CNN.

Расследованием занялось Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA). Глава учреждения Эрик Голдстайн заявил, что сейчас важно оценить последствия взлома и исправить последствия. При этом он отказался раскрывать, какие именно ведомства были атакованы.

14 июня хактивисты Killnet, представители считавшейся разгромленной Revil, а также члены Anonymous Sudan сообщили о планах в ближайшие 48 часов атаковать банковскую систему Европы. По их заявлению, ожидается сильнейшая кибератака в истории. «"Нет денег — нет оружия — нет киевского режима" — это формула будет работать», — объяснил «Ленте.ру» один из взломщиков.

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    Марина Совина
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