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16:27, 21 июня 2023Забота о себе

Уролог назвал способ вернуть мужское либидо диетой

Уролог Смерницкий: для возвращения мужского либидо нужно есть морковь, горох и яйца

Фото: Marina Onokhina / Shutterstock / Fotodom

Ожирение и связанный с ним гормональный дисбаланс отрицательно влияют на половую функцию мужчины, предупредил врач-уролог Андрей Смерницкий. Способ вернуть мужское либидо диетой он назвал в беседе с изданием Life.ru.

Смерницкий указал на то, что у мужчин окружность талии, превышающая 94 сантиметра, свидетельствует о гормональном дисбалансе, который приводит к инсулинорезистентности. Чтобы решить эту проблему, нужно регулярно употреблять в пищу зеленые и желтые овощи, богатые витамином А (морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки) и бобовых (соя, горох). По словам уролога, они способствуют ликвидации гормонального дисбаланса и повышают сексуальную силу мужчин.

Для возвращения либидо, продолжил он, также хороши витамины группы B (B1, B3, B12). Чтобы их получить, нужно есть куриные яйца, мясо, дрожжи, миндаль, брокколи. Устранить дисбаланс гормонов и снизить утомляемость, отметил врач, поможет регулярное употребление грецкого ореха и фундука, богатых пиридоксином (витамин В6).

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Для мужской половой функции, добавил специалист, также важны замедляющий старение витамин Е, который врачи называют «половым витамином», витамин B9 (фолиевая кислота), магний, селен и способствующий здоровью простаты цинк.

Ранее диетолог-нутрициолог Екатерина Йенсен предложила россиянкам способы повысить либидо с помощью еды. По словам Йенсен, женщине старшего возраста для высокого либидо ежедневно нужно употреблять фитоэстрогены-изофлавоны.

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    Александра Лисица
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