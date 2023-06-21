Появились данные о еще одном сбитом в Подмосковье беспилотнике

«112»: еще один беспилотник сбили в подмосковном районе Домодедово

Еще один беспилотный летательный аппарат сбили в подмосковном районе Домодедово. Эти предварительные данные появились в Telegram-канале «112».

По информации канала, на месте происшествия работают представители экстренных служб, территория оцеплена.

О падении трех беспилотников в Новой Москве и Московской области стало известно утром в среду, 21 июня. Один дрон упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. Еще два беспилотника упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец.

Минобороны России назвало атаку беспилотников на Московскую область террористическим актом.