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09:49, 21 июня 2023Россия

Появились данные о еще одном сбитом в Подмосковье беспилотнике

«112»: еще один беспилотник сбили в подмосковном районе Домодедово

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Еще один беспилотный летательный аппарат сбили в подмосковном районе Домодедово. Эти предварительные данные появились в Telegram-канале «112».

По информации канала, на месте происшествия работают представители экстренных служб, территория оцеплена.

О падении трех беспилотников в Новой Москве и Московской области стало известно утром в среду, 21 июня. Один дрон упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. Еще два беспилотника упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец.

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    Варвара Родикова
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