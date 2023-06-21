Назван срок достижения равенства между мужчинами и женщинами

Всемирный экономический форум: равенства полов на планете удастся достигнуть к 2154 году

Равенства мужчин и женщин в мире при сохранении нынешних темпов прогресса в этом направлении удастся достичь не ранее чем через 131 год. Такие сроки названы в рейтинге Global Gender Gap Report, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ).

В ВЭФ отметили, что Глобальный индекс гендерного разрыва измеряется в баллах по шкале от 0 до 100. Эти баллы можно интерпретировать как расстояние, пройденное до паритета, то есть процент преодоленного гендерного разрыва. Как отмечается в материалах, за год показатель вырос только на 0,3 процентных пункта и составляет в настоящее время 68,4 процента. Из такой динамики и был сделан вывод о возможных сроках достижения полного равенства полов по ряду социальных, политических и экономических параметров.

До 100 процентов не добралась пока ни одна страна, но все участники топ-10 за исключением Бельгии смогли достигнуть отметки в 80 процентов. Лидер в рейтинге не меняется уже 14 лет. Исландия возглавляет его с 91,2 процента показателя равенства.

На втором месте в 2023 году оказалась Норвегия, обогнавшая Финляндию. Остальными участниками первой десятки стали Новая Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия и Литва. В хвост рейтинга, в котором учитывались показатели 146 стран, попал Афганистан, где равенство между мужчинами и женщинами оценили в 40,5 процента.

Россию второй год подряд в список не включают. В 2021 и 2020 годах страна занимала в рейтинге Global Gender Gap Report 81-е место.