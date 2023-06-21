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10:49, 21 июня 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

54-летняя модель Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике бренда Rodasoleil

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость позировала в черно-белом купальнике с растительным принтом, который подчеркивал ее стройное тело. При этом она сделала макияж в стиле smoky eyes и накрасила губы розовой помадой. Манекенщица указала, что снялась в предмете гардероба отечественного бренда Rodasoleil.

Подписчики оценили внешний вид Бондарчук в комментариях. «Какая же вы шикарная! Вдохновляюсь», «Красавица», «Ваши ноги — произведение искусства», «Как можно так потрясающе выглядеть?» — восхитились пользователи сети.

Ранее в июне советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала в данном предмете гардероба синего цвета с длинными рукавами и принтом. Она позировала вполоборота, демонстрируя стройное тело.

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    Карина Черных
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