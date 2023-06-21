В Томске создали настольную игру с мотивами городского деревянного зодчества

В Томске создали настольную игру, посвященную деревянному зодчеству

В Томске создали игру «ПамяТка.Томск», посвященную деревянной архитектуре старого города. Об этом сообщает издание «Томский обзор».

Автором игры стала экспозиционер, режиссер и сценограф Алена Шафер. Ее вдохновили старые дома в городе — она начала искать способ заинтересовать людей деревянным зодчеством Томска.

Игра включает набор из 48 карточек, на которых изображены части декора деревянных домов Томска с указанием их расположения на улицах и в переулках, отражены исторические названия до переименования после 1917–1920 годов. Каждый элемент был нарисован Аленой Шафер вручную. На это у создательницы игры ушло более двух недель.

В игру могут играть от одного до шести человек, при этом она предполагает три варианта применения. Первый — своего рода пасьянс. Карточки выкладываются рубашкой вверх, и переворачивая их, игрок должен найти пары. Если играют несколько человек, то побеждает тот, кто соберет больше пар.

Второй вариант игры подойдет для более подготовленных игроков — он предполагает угадывание старых названий улиц. В комплект войдет набор подсказок с современными названиями улиц и изображениями элементов домов.

Третий вариант превращает «ПамяТку» в карту-ориентир для большого квеста — игроки смогут пройти с карточками по городу и найти каждый из 60 элементов.

Игра будет представлена 13 июля в Университетской роще. Здесь пройдет первый чемпионат по «ПамяТке», победители которого получат подарки. Шафер планирует проводить чемпионаты раз в месяц.