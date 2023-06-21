ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Гитлера о подготовке нападения на СССР

ФСБ опубликовала показания последнего фельдмаршала Гитлера о подготовке нападения на СССР

ФСБ России к 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовала из своих архивов показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Они появились на сайте спецслужбы.

Во время допроса Шернер заявил, что гитлеровская пропаганда скрывала планы по нападению на СССР даже от населения. По его словам, немцы положительно встретили подписание пакта Молотова — Риббентропа 1939 года и считали договор с СССР большим политическим успехом. Даже высокопоставленные военные не знали, что договор — сознательный обман и обусловленное временем «тактическое мероприятие», добавил фельдмаршал.

До 1939 года пропаганда против большевизма и Советского Союза была очень сильной и острой, но с 1939 года и до лета 1941 года от нее вообще отказались, чтобы сделать момент нападения внезапным. «Солдаты германской армии до самого последнего момента не верили в возможность войны с Россией и что война для них ни в коей мере не являлась популярной», — рассказал генерал-фельдмаршала.

Фердинанд Шернер — последним в истории гитлеровской Германии получил звание генерал-фельдмаршала — 5 апреля 1945 года. Осенью 1943 года он командовал танковым корпусом на территории Украины, затем группами армий «Южная Украина» и «Север». В завещании перед самоубийством Гитлер поручил назначить фельдмаршала военным министром в новом правительстве.

15 мая 1945 года Шернер попал в плен к американцам, а в конце мая 1945 года его передали советскому командованию. В феврале 1952 года в СССР он был осужден на 25 лет, в апреле приговор сократили вдвое, а в январе 1955 года Шернера отпустили в ФРГ. В 1957 году он был осужден в Мюнхене на 4,5 года за приговоры к расстрелу своих подчиненных в период войны. Умер в 1973 году в Мюнхене.