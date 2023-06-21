В Краснодарском крае прокомментировали видео с «исчезнувшей» рекой

В МЧС назвали исчезновение реки Белой в Краснодарском крае нормальным явлением

Сообщение о том, что в Краснодарском крае исчезла река Белая, оказалось частично недостоверным.

20 июня Telegram-канал «Туподар Краснодар» опубликовал ролик, на котором видно, что река уходит под землю. За кадром мужчина говорит, что реки Белой нет, она пересохла.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что воды реки ушли в карстовую пещеру, образовавшуюся из-за растворения горных пород. «Такое явление для Кубани и Адыгеи не является новым. Вероятно, в результате сильных дождей потоки воды пробили потолок пещеры», — пишет «Югополис».

В Минприроды Краснодарского края пошутили по поводу сообщения о пересохшей реке. «В связи с обеспокоенностью граждан, вызванной уходом в карстовый провал реки Белой, министерство природных ресурсов Краснодарского края, проникшись озабоченностью жителей Кубани, в течение часа вернуло реку в прежнее русло. Угроза водному объекту отсутствует», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном во «ВКонтакте». К посту также прикреплен ролик, снятое с того же ракурса, однако на нем видно, что река течет.

Кадры с «пересохшей» рекой прокомментировал и начальник районного управления ГО и ЧС. «Это оптический момент — очевидцы сняли только часть реки. На тот момент она практически пересохла. А места, где вода льется вниз, — это перепады», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, на территории установлены датчики, фиксирующие падение воды в реке, но таких данных не поступало.

Информация о том, что в Красноданском крае исчезла река Белая, распространилась в соцсетях и СМИ. В частности, об этом написали «Царьград», «93.ru» и Telegram-канал НТВ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»