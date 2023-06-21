Набиуллина призвала компании перестать скрывать данные о своем состоянии

Глава Центробанка Набиуллина призвала восстановить публикацию отчетности компаний

Российские компании должны вернуться к публикации корпоративной отчетности, без информации фондовому рынку инвестиций не дождаться. Об этом в ходе своего выступления на заседании Совета Федерации заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, санкционные риски, из-за которых и приняли решение засекретить данные, остаются, но их можно обойти изъятием информации по чувствительным темам. А в настоящее время скрытая отчетность не позволяет развивать рынок капитала.

Набиуллина призвала публиковать отчеты хотя бы в агрегированном виде, чтобы инвесторы могли ориентироваться на российском фондовом рынке и понимать состояние эмитентов.

При этом глава регулятора указала, что откладывать дальнейшее развитие фондового рынка нельзя, так как он необходим для структурной трансформации. Компаниям пора строить долгосрочные планы, получать долгосрочные инвестиции, и одна только банковская отрасль не справится с финансированием проектов.

Правительство приостановило обязательное раскрытие корпоративной информации до 1 июля 2023 года. Весной стало известно, что Минфин готовит законопроект правительства о правилах раскрытия данных, который должен учесть уникальные риски для различных категорий компаний. В конце мая стало известно, что правительство обсуждает, какие публичные данные могут нанести вред компании, менеджменту или бенефициарам бизнеса, чтобы исключить их.

В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что организация попросит Минфин отложить возвращение обязательной публикации отчетности до 2024 года. Он объяснил, что любые данные позволяют сделать вывод о деятельности компании и увеличивают санкционные риски. Как показывают опросы, самыми активными противниками публикации оказались сферы металлургии, добычи угля, а также нефтегазовый и финансовый секторы.