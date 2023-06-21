Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 21 июня 2023Мир

Более 40 заключенных погибли в женской тюрьме Гондураса

Власти Гондураса подтвердили гибель 41 заключенной женской тюрьмы после борьбы группировок

Фото: Unsplash

По меньшей мере 41 заключенная Женского центра социальной адаптации Cefas в департаменте Гондураса Франсиско Морасан погибла после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.

По предварительным данным, погибла 41 заключенная, однако более точные данные появятся по итогам следственных действий на месте происшествия. Большинство из женщин скончались при пожаре, не менее 16 человек получили смертельные ножевые и огнестрельные ранения. Еще пять женщин госпитализированы.

Трагедия в женской тюрьме к северо-западу от столицы Гондураса Тегусигальпы произошла из-за конфликта двух крупных группировок, к которым принадлежали погибшие и жертвы. Это центральноамериканская банда Mara Salvatrucha и их соперники --Barrio 18.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Пилот батискафов OceanGate предупреждал об их опасности
    Командир взвода вывел бойцов из окружения ВСУ и остановил наступление противника
    Российские десантники отразили атаки ВСУ в Артемовске
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на запорожском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении более 100 украинских беспилотников
    Оценены запасы воды на нужды сельского хозяйства после разрушения Каховской ГЭС
    В ЛНР рассказали о сжигании украинскими войсками лесов в Херсонской области
    Российские военные сорвали наступление ВСУ на торском направлении
    Пленный рассказал об отправке на фронт неопытных бойцов из-за больших потерь ВСУ
    Более 40 заключенных погибли в женской тюрьме Гондураса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.