Более 40 заключенных погибли в женской тюрьме Гондураса

Власти Гондураса подтвердили гибель 41 заключенной женской тюрьмы после борьбы группировок

По меньшей мере 41 заключенная Женского центра социальной адаптации Cefas в департаменте Гондураса Франсиско Морасан погибла после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.

По предварительным данным, погибла 41 заключенная, однако более точные данные появятся по итогам следственных действий на месте происшествия. Большинство из женщин скончались при пожаре, не менее 16 человек получили смертельные ножевые и огнестрельные ранения. Еще пять женщин госпитализированы.

Трагедия в женской тюрьме к северо-западу от столицы Гондураса Тегусигальпы произошла из-за конфликта двух крупных группировок, к которым принадлежали погибшие и жертвы. Это центральноамериканская банда Mara Salvatrucha и их соперники --Barrio 18.

