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11:58, 21 июня 2023Мир

НАТО поможет Украине прийти к стандартам альянса

Столтенберг заявил о скором принятии пакета помощи для приведения ВСУ к стандартам НАТО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На июльском саммите НАТО примет многолетний пакет помощи для приведение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к стандартам Североатлантического альянса. С таким заявлением в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину к стандартам НАТО», — сказал он.

По словам Столтенберга, благодаря помощи членов альянса украинская армия сможет «совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО».

Ранее Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения конфликта.

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    Глеб Бажуткин
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