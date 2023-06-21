Россиянин увел домой с улицы двух детей и получил шестилетний срок

Суд дал 6,5 года 21-летнему жителю Великого Устюга, который увел с улицы домой двух детей

Великоустюгский районный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 21-летнего местного жителя, похитившего с улицы двух малолетних детей с целью сексуального насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Мужчина признан виновным в похищении несовершеннолетних, совершение действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста и нанесении побоев. Он также должен выплатить пострадавшим 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Его отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2021 года житель Великого Устюга в состоянии алкогольного опьянения заметил на улице двух малолетних детей, схватил их за руки и насильно увел к себе домой. В квартире он бросил на диван и укусил за щеку девочку, но тут вернулась домой его родственница, и мужчина, испугавшись, убежал.

В подъезде он постучался к соседке, а когда она открыла дверь, нанес ей несколько ударов, отчего женщина упала на пол.

На суде мужчина признался, что насильно увел детей, но отрицал, что собирался их насиловать. Комиссия судебно-психиатрических экспертов признала его вменяемым.