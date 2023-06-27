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20:03, 27 июня 2023Мир

Российские военные задержали высокопоставленных командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии

«Аль-Хадас»: военная полиция РФ задержала в Сирии четырех командиров ЧВК «Вагнер»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская военная полиция в Сирии задержала четырех высокопоставленных командиров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

Уточняется, что на юге страны был задержан руководитель ЧВК в Эс-Сувейде, еще троих командиров задержали на авиабазе Хмеймим. По данным канала, полиция также приходила в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин получил много звонков от зарубежных коллег с выражением солидарности в ситуации вокруг основателя ЧВК Евгения Пригожина. Глава МИД заявил, что сам также пообщался с несколькими зарубежными коллегами.

В декабре 2022 года Пригожин рассказывал, что «Группа Вагнера» предотвратила переворот в Центрально-Африканской Республике, присутствовала в Донбассе и в Сирии, а также специалисты медиаимперии Пригожина оказывали противодействие вмешательству США в выборы в России и других странах.

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