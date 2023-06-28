Егор Крид через суд потребовал четыре миллиона рублей с Telegram-канала

Рэпер Егор Крид подал в суд на Telegram-канал Mash и потребовал четыре миллиона рублей

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал в суд на Telegram-канал Mash и потребовал от портала 4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.

Рэпер подал иск из-за новости, в которой Mash сообщал, что Крид получил гонорар за то, что принял участие в проекте «Разговоры о важном». Сообщается, что 12 июля состоится досудебная подготовка по делу.

«В суд поступил иск Крида к Mash о защите чести и достоинства. В нем он требует удалить сведения, опубликованные на этом ресурсе, признав их порочащими его честь и деловую репутацию. Он требует взыскать с Mash материальную компенсацию в размере 4 миллионов рублей», — сообщили в суде.

Ранее общественный деятель Александр Морозов подал иск в суд на Крида с требованием закрыть его YouTube-канал и удалить оттуда все видео.