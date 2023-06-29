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11:01, 29 июня 2023Мир

Орбан заявил об отсутствии мира и процветания в Европе

Премьер Венгрии Орбан: в Евросоюзе нет мира и процветания, а «идет война»

Фото: Marton Monus / Reuters

В нынешнем Евросоюзе нет ни мира, ни процветания, хотя именно ради этого его и создавали. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает его слова ТАСС.

По его словам, сейчас в Европе «идет война», а состояние экономики ЕС «вызывает тревогу».

Это заявление появилось накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, куда направляется Орбан. На встрече лидеров стран обсудят мятеж ЧВК «Вагнер» в России, ситуацию на Украине, а также вопросы миграции.

Также лидеры стран обсудят отношения с Китаем, о чем заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она сказала, что экономические преимущества КНР часто перевешивают, но отношения стоит выстраивать «с учетом общих стандартов», не попадая в зависимость, которая может быть опасной.

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    Александр Слабиев
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