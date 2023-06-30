Принудительное лечение у сексологов, падение ставок по микрозаймам и сахарный акциз. Что изменится в России с 1 июля?

В России с 1 июля снизят ставки по микрозаймам и разрешат сексологам лечить принудительно

В России с 1 июля в поликлиниках появятся врачи-сексологи, которые получат право на «принудительные меры медицинского характера», также в стране снизят ставки по микрозаймам, упростят жизнь уехавшим за границу пенсионерам и введут акциз на сахаросодержащие напитки. Главные изменения собрала «Лента.ру».

Уехавшим за границу пенсионерам облегчили возможность подтвердить, что они еще живы

С 1 июля меняется порядок выплаты страховой пенсии россиянам, живущим за границей. В частности, факт признания гражданина живым теперь можно подтвердить через «Госуслуги». Если гражданин этого своевременно не делает, то сначала выплату пенсий приостановят на полгода, а затем прекратят совсем. Раньше пенсионер должен был лично или через своего законного представителя подать заявление в Социальный фонд. Таким образом, теперь находящимся за границей пенсионерам не нужно приезжать для этого в Россию.

В российских поликлиниках появятся сексологи с правом принудительного лечения

Минздрав скорректировал порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Новые правила вступают в силу с 1 июля. Согласно документу, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится, в частности, кабинет сексолога. Эти специалисты должны оказывать помощь людям, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, а также применять совместно с врачом-психиатром принудительные меры медицинского характера.

Вводится единый порядок оформления компенсаций на квартплату

С 1 июля заработает единый для всех регионов стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг для льготников, который призван устранить разночтения в процедуре оформления. Согласно новым правилам, большую часть необходимых документов органы власти будут запрашивать друг у друга самостоятельно.

Снижаются предельные ставки по микрозаймам

Верхняя планка ежедневной ставки по договорам потребительского кредита с 1 июля снижена с 1 до 0,8 процента. Таким образом, полная стоимость займа снижается с 365 до 292 процентов годовых, а предельная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130 процентов от суммы предоставленного кредита.

292 процента годовых составит максимальная полная стоимость потребительского кредита с 1 июля

Ужесточились условия выдачи ссуд для закредитованных заемщиков

Банк России с 1 июля ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. На практике это значит, что теперь банкам и микрофинансовым организациям (МФО) будет невыгодно кредитовать граждан с высоким показателем долговой нагрузки или искусственно удлинять сроки кредитов.

Сахаросодержащие напитки стали подакцизным товаром — а значит, подорожают

Акциз в размере 7 рублей за литр с 1 июля будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 граммов на 100 миллилитров напитка, а этилового спирта — не более 1,2 процента. При этом соки, морсы и нектары к сахаросодержащими напитками относиться не будут.

«Физики» смогут отправлять документы в налоговую через «Госуслуги»

С 1 июля физические лица смогут получить и отправить документы в налоговые органы через «Госуслуги». Для этого из личного кабинета на портале нужно направить в налоговую соответствующее уведомление. Отказаться от такого порядка обмена документами можно аналогичным способом.

Дальневосточный и арктический гектары можно взять через «Госуслуги»

С 1 июля россияне могут подавать заявления на получение арктического или дальневосточного гектара через «Госуслуги». Согласно новым правилам, также с 30 до 60 дней увеличен срок для подписания проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком. Кроме того, если по каким-то причинам участок не подошел, гражданин имеет право один раз отказаться от договора и так же бесплатно получить вместо него другой земельный участок.