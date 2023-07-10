В НАТО описали два варианта будущего Украины в альянсе

FT: НАТО даст Украине гарантии безопасности, либо будет помогать Киеву по модели Израиля

Внутри НАТО превалируют два варианта дальнейшего развития отношений альянса с Украиной: либо западный блок даст Киеву гарантии безопасности, либо будет помогать и укреплять страну в военном отношении по модели Израиля. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в альянсе сообщает Financial Times (FT).

[В настоящий момент выбор для членов НАТО по Украине] либо модель Израиля, которая предполагает, что [Украина] может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмем на себя», — рассказал один из представителей стран НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, запланированный на 11-12 июля.

Он также заявил, что чем больше НАТО контактирует с Украиной по гарантиям безопасности, или иных заверениях обязательствах, «тем очевиднее становится, что это действительно дорого обходится» для западных союзников Киева.

Ранее Белый дом рассказал о планах НАТО во время саммита альянса сделать заявление о необходимости дальнейших реформ на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что сейчас в кулуарах альянса идет работа над итоговым коммюнике блока, который касается желания Украины добиваться членства.