В Венгрии раскрыли позицию по вступлению Швеции в НАТО

Bloomberg: глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт поддержит заявку Швеции в НАТО

Будапешт поддержит заявку Швеции о вступлении в НАТО, завершение длительного процесса ратификации в венгерском парламенте остается чисто «техническим вопросом». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет готова ратифицировать заявку Швеции лишь после соответствующего шага Турции.

10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.