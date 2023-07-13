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15:03, 13 июля 2023Мир

Эрдоган запланировал обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

Эрдоган запланировал обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для тушения пожаров

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган запланировал поговорить с главой России Владимиром Путиным о покупке самолетов-амфибий, передает ТАСС.

«Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки нескольких самолетов-амфибий. Эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров», — заявил он.

Ранее турецкий политик рассказал об обсуждении выдвинутых Путиным предложений по зерновой сделке. По его словам, Анкара продолжит вести переговоры по поводу черноморской инициативы с российским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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    Анастасия Заикина
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