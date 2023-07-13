В ЕС заявили о готовности найти решения для продления зерновой сделки

Представитель ЕК: Евросоюз открыт для изучения всех решений для продления зерновой сделки

Евросоюз открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией. Об этом «Ленте.ру» в электронном письме сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК).

«Приоритетом ЕК является обеспечение того, чтобы украинское зерно могло попасть на мировой рынок. Мы призываем все стороны Черноморской зерновой инициативы продлить ее действие. Мы оказываем содействие переговорам, проводимым ООН и Турцией, по мере необходимости. Мы, конечно, открыты для изучения всех решений, которые способствуют достижению нашей цели», — говорится в документе.

Вместе с тем в ЕК отметили, что готовы способствовать продлению зерновой сделки в тех пределах, чтобы «максимально ограничить возможности России вести войну на Украине».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обсуждении выдвинутых президентом России Владимиром Путиным предложений по продлению и модернизации зерновой сделки. Он заверил, что продолжит вести переговоры по поводу черноморской инициативы с российским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским.