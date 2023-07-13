Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 13 июля 2023Мир

В ЕС заявили о готовности найти решения для продления зерновой сделки

Представитель ЕК: Евросоюз открыт для изучения всех решений для продления зерновой сделки

Фото: Olimpiu Gheorghiu / Reuters

Евросоюз открыт для изучения и обсуждения всех возможных решений для продления зерновой сделки и содействия переговорам, ведущимся между Россией, ООН и Турцией. Об этом «Ленте.ру» в электронном письме сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК).

«Приоритетом ЕК является обеспечение того, чтобы украинское зерно могло попасть на мировой рынок. Мы призываем все стороны Черноморской зерновой инициативы продлить ее действие. Мы оказываем содействие переговорам, проводимым ООН и Турцией, по мере необходимости. Мы, конечно, открыты для изучения всех решений, которые способствуют достижению нашей цели», — говорится в документе.

Вместе с тем в ЕК отметили, что готовы способствовать продлению зерновой сделки в тех пределах, чтобы «максимально ограничить возможности России вести войну на Украине».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обсуждении выдвинутых президентом России Владимиром Путиным предложений по продлению и модернизации зерновой сделки. Он заверил, что продолжит вести переговоры по поводу черноморской инициативы с российским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

    В России освободят от налога на сверхприбыль несколько категорий компаний

    Россиян предупредили о неочевидной опасности купания в море после шторма

    64-летняя бодибилдерша поделилась фото в нижнем белье

    Путин назвал условие продления зерновой сделки

    Нутрициолог назвал способ сохранить мышечную массу при похудении

    Российская миграционная служба фиктивно поставила на учет 100 тысяч мигрантов

    Родители невесты потребовали у жениха 3,6 миллиона рублей за свою дочь

    В ЕС заявили о готовности найти решения для продления зерновой сделки

    Психолог рассказала о способах вернуться из отпуска отдохнувшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости