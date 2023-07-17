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08:53, 17 июля 2023Путешествия

Туристку убило молнией в Красноярском крае

В Ермаковском районе Краснодарского края убило молнией туристку, поднимавшуюся на гору

Фото: Unsplash

В Ермаковском районе Красноярского края туристку убило молнией. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России (СК) по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Уточняется, что известие о гибели туристки поступило в ведомство 16 июля. Она входила в состав группы из 14 человек, которая отправилась в поход по горной местности природного парка «Ергаки».

«В утреннее время 16 июля 2023 группа альпинистов в количестве четырех человек начала подъем на гору пик Звездный. Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров, ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал», — говорится в сообщении на сайте СК.

На место происшествия выдвинулась группа спасателей и следственно-оперативная группа. Они проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в поселке Александровка Новосибирской области подросток погиб и еще один пострадал из-за удара молнии в шалаш. Мальчики-пастухи спрятались в него от непогоды. По предварительным данным, молния ударила туда из-за того, что подростки использовали телефоны.

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    Марина Черняк
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