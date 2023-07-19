56-летняя порномодель рассказала об отношении сына-школьника к ее работе

56-летняя порномодель Элейна Сент-Джеймс, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans, рассказала, как сын-школьник относится к ее работе. Подробностями она поделилась в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

По словам Сент-Джеймс, она беспокоилась, что сын может негативно отреагировать на ее решение стать порномоделью, но в итоге он нормально отнесся к ее выбору. «Я сказала ему: "Я буду снимать откровенный контент". Он не знает и ему не нужно знать об этом все. Но он знает достаточно», — уточнила она.

Порномодель добавила, что у нее всегда были доверительные и открытые отношения с ребенком. «Я спросила у него, что он сделает, если дети в школе будут говорить обо мне плохие вещи. И он ответил, что отчитает их и скажет, что это не их ума дело», — вспомнила Сент-Джеймс.

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