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20:37, 21 июля 2023Ценности

52-летняя ведущая показала фигуру на фото в бикини и восхитила подписчиков

52-летняя ведущая Аманда Холден показала фигуру на фото в бикини с разных ракурсов

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась фото в откровенном виде и восхитила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, для съемки 52-летняя знаменитость примерила зеленое бикини, оформленное завязками. На размещенных кадрах звезда показала поклонникам подтянутую фигуру с разных ракурсов. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки и расслабленная прическа.

Фанаты оценили внешний вид Холден и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 50 тысяч лайков. «Перестаньте публиковать фото 20-летней давности!», «Нестареющая красота», «Это неправильно, что я в восторге от твоего тела», «Какие потрясающие виды спереди и сзади», «Огонь!» — высказывались они.

В мае Аманда Холден появилась на публике в наряде из латекса и попала в объектив папарацци. Знаменитость прошлась по улицам Лондона в облегающем платье длины миди красного цвета бренда William Wilde за 235 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей), отказавшись при этом от бюстгальтера.

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    Мария Винар
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